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ナイキダンクHIGHアップ
商品番号 G30446331324
商品名

ナイキダンクHIGHアップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,200 円
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商品詳細

2021年に15000円程で購入したものです。数回しか履いていないため美品です。ウィメンズの28.5センチなので27センチ〜28センチの方がジャストサイズだと思われます。
http://narcologia.ru/goods/unusable581174.html
http://narcologia.ru/goods/mythic492935.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate195048.html
NIKE WMNS DUNK HIGH UP
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