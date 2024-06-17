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2 way necklace
商品番号 V36288133798
商品名

2 way necklace
ブランド名 サブサエティー
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

購入しましたが着用する機会が無さそうだったので出品することにしました。あくまでも中古品である事を配慮の上でご購入ください。サイズはフリーサイズです。材質···シルバーカラー···グレーカラー···シルバー
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