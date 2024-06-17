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専用　証明付　天然翡翠　くりぬき　彫刻リング　17号　5.6ｇ
商品番号 L75258937658
商品名

専用　証明付　天然翡翠　くりぬき　彫刻リング　17号　5.6ｇ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは日本宝石科学協会にて鑑定頂いた天然翡翠リングです。繊細な彫刻が施された逸品になります。産地は不明とさせて頂きますが、恐らくミャンマー産かと思います。サイズはリング幅125ｍｍ重量や号数は画像で確認頂けます。状態も併せて確認願います。
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http://narcologia.ru/goods/Stanford768673.html
http://narcologia.ru/goods/diamond805258.html
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