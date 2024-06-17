専用　証明付　天然翡翠　くりぬき　彫刻リング　17号　5.6ｇ

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商品詳細
こちらは日本宝石科学協会にて鑑定頂いた天然翡翠リングです。繊細な彫刻が施された逸品になります。産地は不明とさせて頂きますが、恐らくミャンマー産かと思います。サイズはリング幅125ｍｍ重量や号数は画像で確認頂けます。状態も併せて確認願います。
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