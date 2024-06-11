ニューエラ 59fifty LP シカゴ ホワイトソックス ツートーン 7 別注

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NEWERA59fiftyLOWPROFILEシカゴ・ホワイトソックス5回程度の着用です。着用機会がないため出品致します。色ホワイト×ブラックサイズ7(55.8cm)その他不明な点はお気軽にコメントください。