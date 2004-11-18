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US8サイズ クロムハーツ スペーサーリング FUCK YOU 3mm
商品番号 S67699234597
商品名

US8サイズ クロムハーツ スペーサーリング FUCK YOU 3mm
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレファクスタイルで購入しましたが、サイズが大きいため出品します。インボイスの下2桁が08なので、US8サイズになります。インボイスの発行日は2004/11/18で、黒い塗り潰しは写真加工によるものでなくインボイスが直接塗りつぶされております。リングの付属品は画像のインボイスと革袋になります。こちらのインボイスと革袋をリングと纏めて発送いたします。細かい傷などは画像参照でお願いいたします。材質···シルバー925
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