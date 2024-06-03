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[新品未使用] PORTER ポーター 二つ折り財布 BLACK
商品番号 E56704062740
商品名

[新品未使用] PORTER ポーター 二つ折り財布 BLACK
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。プロフィールをご一読下さい。PORTERポーターの二つ折り財布です。　色　　　BLACK　サイズ　縦　13cm　　　　　横　10cm　仕様　　札入れ／小銭入れ　　　　　カード　6枚　素材　　ナイロン新品未使用ですが、自宅保管の為小さなシミ等見落としがある場合がございます。中古品としてご理解頂ける方のご検討を宜しくお願い致します。☆お値下げ交渉はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/evaporation475924.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture588941.html
http://narcologia.ru/goods/approximate985520.html
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