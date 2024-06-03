[新品未使用] PORTER ポーター 二つ折り財布 BLACK

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ご覧頂きありがとうございます。プロフィールをご一読下さい。PORTERポーターの二つ折り財布です。 色 BLACK サイズ 縦 13cm 横 10cm 仕様 札入れ／小銭入れ カード 6枚 素材 ナイロン新品未使用ですが、自宅保管の為小さなシミ等見落としがある場合がございます。中古品としてご理解頂ける方のご検討を宜しくお願い致します。☆お値下げ交渉はご遠慮下さい。