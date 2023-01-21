KARL HELMUT 3ピース　セットアップ　スーツ　レザー切り替え

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✅商品説明KARLHELMUT カールヘルムPINKHOUSEピンクハウス の3ピース セットアップ スーツです。メランジ調の厚いウール生地と本革 リアルレザーラムレザーで仕立てられた遊び心がありながら威厳も感じる超貴重なセットアップです。使用感ほとんど無く状態とても良好な美品です。✅基本情報【色】 カーキとブラウンの 間くらい【シルエット】 スタンダード【素材】 ウール ナイロン キュプラ 羊革 スエード スウェード【サイズ】 M【実寸《cm》】 JKT ■身幅・54.5■肩幅・45.5 ■袖丈・63 ■前身ごろ・79.5 後身ごろ・76VEST■身幅・51■肩幅・33 ■前身ごろ・57 後身ごろ・53PANT■ウェスト・40 ■股上・31 ■股下・74 ■ワタリ・35■裾幅・23.5【状態】 良好❢【着用シーズン】 秋 冬【生地の厚さ】 厚い【裏地】 有り 【伸縮性】 無し【透け感】 無し✅発送方法◾️らくらくメルカリ便 匿名配送（ゆうゆうに変更可能）◾️送料完全無料❢◾️スピード発送❢⭐️タバコ ペット 香水 全て無し❢季節感...秋、冬カラー...ブラウン