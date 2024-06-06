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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。正規店購入、新品未使用です。ご不明点ございましたら、コメント欄よりよろしくお願いいたします。購入ご希望の際は、プロフィールを事前にご確認いただき、コメントをいただけます様、何卒よろしくお願いいたします。藤原ヒロシさんが愛用していた廃盤モデルです。未使用ですが経年による色ムラな多少ございます。ブレスレットとしてもチョーカーとして両方使用可能で、フランス製の天然牛革なので、経年変化も楽しんでいただけるアイテムです。このような状態で出てくることはなかなかございませんので、コレクターの方いかがでしょうか？◇サイズワンサイズ約43cm2度巻きしたらブレスレットにもなります。◇カラーナチュラル◇付属品化粧箱（多少のスレあり）アクセサリー材質···本革
http://narcologia.ru/goods/Taipei960571.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation173721.html
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希少廃盤HERMESエルメスIOTAレザーバングル新品未使用藤原ヒロシ ...
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