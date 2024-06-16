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vetements USBネックレス
商品番号 V24642344570
商品名

vetements USBネックレス
ブランド名 ヴェトモン
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SSENSEで購入しました。経年変化に伴う錆などございますが、気になりません。
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