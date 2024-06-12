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【57-59cm】NIKE　ナイキ　ブラック　ジョーダン＆ベージュ
商品番号 E79686462128
商品名

【57-59cm】NIKE　ナイキ　ブラック　ジョーダン＆ベージュ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,257 円
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商品詳細

【２コセット】ナイキキャップ★FD5185★NIKE　ナイキ　ジャンプマンキャップ●カラー:ブラック●素材:【本体】コットン63%/ナイロン37%【前面裏地】コットン100%●ベトナム製●サイズ:【L(L/XL)サイズ】頭囲　57-59cm●毎日使える新しいジョーダンキャップが登場。柔らかい薄型のクラウン、曲線的なつば、調節可能なスナップバックを採用した6パネルデザイン。前面に控えめなJumpmanグラフィック。●刺繍グラフィックで質感のあるスタイル。●汗止めバンドが涼しく快適な着用感。●スナップボタンで好みのフィット感に調節可能。●手洗い★clubcap★FB5368NIKEナイキユニセックスキャップフューチュラウォッシュ加工キャップ柔らかい素材を使った6パネルデザイン。クラシックで快適なスタイルとフィット感を調整できる留め具を採用。○カラー：ベージュ○素材:本体綿100%裏地ポリエステル65%綿35%2023fallモデルUNISEXユニセックスランニング　ジム　ダンス　トレーニング　ウォーキング　ジョギング　サッカー　テニス　普段使いに　様々なシーンでご利用いただけます。つばに貼っているシールがない場合、もしくはシールの色が黒や白の場合もございます。ゆうパケットポスト専用のお箱に入れて発送させて頂きますのですこしキャップをおさえた形での梱包になります。御理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/smear673904.html
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