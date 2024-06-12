【57-59cm】NIKE　ナイキ　ブラック　ジョーダン＆ベージュ

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【２コセット】ナイキキャップ★FD5185★NIKE ナイキ ジャンプマンキャップ●カラー:ブラック●素材:【本体】コットン63%/ナイロン37%【前面裏地】コットン100%●ベトナム製●サイズ:【L(L/XL)サイズ】頭囲 57-59cm●毎日使える新しいジョーダンキャップが登場。柔らかい薄型のクラウン、曲線的なつば、調節可能なスナップバックを採用した6パネルデザイン。前面に控えめなJumpmanグラフィック。●刺繍グラフィックで質感のあるスタイル。●汗止めバンドが涼しく快適な着用感。●スナップボタンで好みのフィット感に調節可能。●手洗い★clubcap★FB5368NIKEナイキユニセックスキャップフューチュラウォッシュ加工キャップ柔らかい素材を使った6パネルデザイン。クラシックで快適なスタイルとフィット感を調整できる留め具を採用。○カラー：ベージュ○素材:本体綿100%裏地ポリエステル65%綿35%2023fallモデルUNISEXユニセックスランニング ジム ダンス トレーニング ウォーキング ジョギング サッカー テニス 普段使いに 様々なシーンでご利用いただけます。つばに貼っているシールがない場合、もしくはシールの色が黒や白の場合もございます。ゆうパケットポスト専用のお箱に入れて発送させて頂きますのですこしキャップをおさえた形での梱包になります。御理解の上ご購入ください。