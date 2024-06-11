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- 室田豊四郎作 油絵 「薔薇」
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商品詳細
室田豊四郎明治45年 大阪生まれ多摩美術大学入学後、猪熊弦一郎、脇田 和に師事。新制作協会会員額サイズ 62㌢x52㌢1976年の作品ですが、保存状態は良好だと思います。額も痛みは少ない状態です。写真にドアが反射して映っています。深みのある作品だと思います。
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