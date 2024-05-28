アリゾナフリーダム K18太陽マーク付きフェザー

アリゾナフリーダムK18太陽マーク付きフェザーです。定価：¥42240-税込サイズ：70mmフェザー型番：T-12b状態：着用回数は1度のみです。そのため目立った傷や汚れなどはありません。透明パケ袋に入れて保管してあります。※気になる点はお気軽に質問して下さい。※ネコポスにて発送予定です。アリゾナフリーダムarizonafreedomシルバーアクセサリーシルバーゴールドK18ジュエリーターコイズダイヤモンドアメカジビンテージバイカーバングルブレスレットリング指輪ネックレスネックレストップピアスフェザー誕生石フェザーリングイーグルナジャナジョーネナバホインディアンジュエリー太陽



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