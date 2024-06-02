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CAZAL（カザール)ゴールド×ブラック×豹　ヴィンテージ【激レア】
商品番号 K31526094913
商品名

CAZAL（カザール)ゴールド×ブラック×豹　ヴィンテージ【激レア】
ブランド名 カザール
特別価格 税込 13,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CAZAL（カザール）mod:980col:52915〜20年前に購入し数回着用。保管しておりました。定価5万円以上したと思います。なかなか流通していないヴィンテージ品です。洗浄機でクリーニング済み。箱も付属します。#カザール#CAZAL#サングラス#ゴールドサングラス#Hiphop#メンズサングラス#EXILE#badhop
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