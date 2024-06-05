GODSELECTIONXXX フラグメントデザイン　Sサイズ

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商品詳細
新品未使用品様々な著名人の画像をグラフィックでアレンジする、遊び心に富んだデザインにより多くのメディアから注目を浴びる「GODSELECTIONXXX–ゴッドセレクショントリプルエックス」「フラグメント(fragmentdesign)」は、原宿のカリスマ藤原ヒロシ(HiroshiFujiwara)によるデザインプロジェクトでありそのデザイン集団。GODSELECTIONXXXとfragmentdesignのコラボＴシャツ胸の中心にコラボロゴ入りバックにはフラグメントのアイコンマークがプリントされています。
http://narcologia.ru/goods/influenza117693.html
http://narcologia.ru/goods/displease725731.html
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