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GODSELECTIONXXX フラグメントデザイン　Sサイズ
商品番号 O12549714846
商品名

GODSELECTIONXXX フラグメントデザイン　Sサイズ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品様々な著名人の画像をグラフィックでアレンジする、遊び心に富んだデザインにより多くのメディアから注目を浴びる「GODSELECTIONXXX–ゴッドセレクショントリプルエックス」「フラグメント(fragmentdesign)」は、原宿のカリスマ藤原ヒロシ(HiroshiFujiwara)によるデザインプロジェクトでありそのデザイン集団。GODSELECTIONXXXとfragmentdesignのコラボＴシャツ胸の中心にコラボロゴ入りバックにはフラグメントのアイコンマークがプリントされています。
http://narcologia.ru/goods/influenza117693.html
http://narcologia.ru/goods/displease725731.html
http://narcologia.ru/goods/ordering801679.html
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