BCJ34★エルメス Hベルト コンスタンス ブラック ゴールド金具

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商品詳細
エルメス/HERMESHベルトコンスタンスブラックゴールド金具中古サイズ（約）：ウエスト92～98幅4 バックル縦5×横8×厚さ0.5※単位cm・ベルト穴×3,後からあけたもの×1バックルは傷がつかないように意識してましたので傷少ないです。存在感あってカッコイイですよ素材···本革カラー···ブラック
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