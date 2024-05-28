LQQK STUDIO Plaid LQQK Logo Cap

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商品詳細
LQQKSTUDIOのPlaidLQQKLogoCapです。2019年に発売されたアイテムです。いなたさとストリート感のある絶妙な塩梅のチェック生地が使用されています。黒地をベースに、イエロー、ホワイトグリーンの4色で構成された好配色のチェック生地です。フロントのロゴ刺繍も、チェック生地のおかげでいやらしさがありません。ツバ裏のLQQKの刺繍の仕様も抜かりありません。手元にあるとつい頼りたくなってしまう、頼りがいのあるアイテムかと！目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(アジャスターにて調整可能です)被りはやや深めくらいのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremestussyeveryonePaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアクーパーズタウン
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