Bottega Veneta ネクタイ

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BottegaVenetaのネクタイです、ピンクとパープルの間くらいの色でとても素敵です一度使用しただけなので状態はいいですよ、銀座のお店で購入致しました！後悔はしないと思います！かなりお値下げしたので、こちら最終価格です、よろしくお願いします。