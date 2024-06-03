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Bottega Veneta ネクタイ
商品番号 C84740207818
商品名

Bottega Veneta ネクタイ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BottegaVenetaのネクタイです、ピンクとパープルの間くらいの色でとても素敵です一度使用しただけなので状態はいいですよ、銀座のお店で購入致しました！後悔はしないと思います！かなりお値下げしたので、こちら最終価格です、よろしくお願いします。
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