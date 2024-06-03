WIND AND SEA GUESS Tシャツ　グレー　Lサイズ

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【商品情報】WINDANDSEAOVERSIZEDGUESSANDSEALOGOTEE◆ウィンダンシー ゲス 半袖Tシャツ◆MGY グレー 灰◆Lサイズ◆20SS◆ロゴ デカSEA プリント◆キムタク 私物◆コラボ◆◆超希少◆国内正規◆定番◆ウィンダンシーとゲスのTシャツです★大人気定番のデカSEAロゴです★シンプルながら一番人気のあるデザイン★こちらは滅多に販売のないグレーボディに水色ロゴのアイテムです★ウィンダンシー中目黒にて購入の国内正規品です。【サイズ】表記サイズ Lサイズ着丈 約72cm肩幅 約51cm身幅 約56cm袖丈 約24cm※素人採寸の為、わずかな誤差はご了承下さい。【カラー・色】MGY/ミディアムグレー / 灰色【年代・Age】20SS2020年春夏商品2020年4月8日(水)/4月10日(金)販売商品【型番・品番】MK2K8983WS【商品状態】使用感、汚れ、ダメージの目立たない中古品使用に伴う微細な毛羽立ち使用感ございますが主観的に見てあまり気にならない程度かと思います★[付属品]なし【注意事項】※商品画像に写らない汚れ、キズ、傷みがある場合がございますので、ご理解をお願いいたします。※画像の色調は実物と若干異なる場合がございます。※入金が遅くなる場合、事前に質問欄からご相談下さい。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬