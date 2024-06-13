ライブ帝国 ザ・ファイナル　オリジナルＴシャツ

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商品詳細
tvk開局５０周年特別番組の企画で制作された「ライブ帝国ザ・ファイナル オリジナルＴシャツ」（Ｌサイズ）で、抽選で30名にプレゼントされたものです。いただきものですが、ファンの方の手元にあったほうがいいかと思い出品させていただきます。未開封未着用でしたが撮影のため一度開封しました。#ライブ帝国#限定#限定品カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/stepchild352252.html
http://narcologia.ru/goods/revamp661022.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis503444.html
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