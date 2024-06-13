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ライブ帝国 ザ・ファイナル　オリジナルＴシャツ
商品番号 T25657015253
商品名

ライブ帝国 ザ・ファイナル　オリジナルＴシャツ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tvk開局５０周年特別番組の企画で制作された「ライブ帝国ザ・ファイナル　オリジナルＴシャツ」（Ｌサイズ）で、抽選で30名にプレゼントされたものです。いただきものですが、ファンの方の手元にあったほうがいいかと思い出品させていただきます。未開封未着用でしたが撮影のため一度開封しました。#ライブ帝国#限定#限定品カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/stepchild352252.html
http://narcologia.ru/goods/revamp661022.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis503444.html
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