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lemma 折り財布
商品番号 W70987615574
商品名

lemma 折り財布
ブランド名 レンマ
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折り柄・デザイン···無地素材···本革カラー···ネイビー使用期間はあまり長くはないのですが、所々傷がありますので、写真でご確認下さい！状態をご理解の上で、ご購入お願い致します！
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