☆新品☆ NEWERA ヤンキース 2トーン キャップ UNC 7 3/8

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商品詳細
★商品名NEWERANEWYORKYANKEES59FIFTY2TONECAPニューエラ ニューヨーク ヤンキース59FIFTY2トーン キャップ ★カラーオフホワイト(ボディ)UNCブルー(つば表)ブラック/UNCブルー(ロゴ)グレー(つば裏)★サイズ73/8(58.7cm)★状態新品未使用★特徴“InauguralSeason2009”サイドパッチ仕様、海外でも根強い人気を誇るUNCブルーカラーの国内未発売ニューエラキャップ。MLB帽子海外限定stussyステューシージョーダンストリートファッションコーディネートWBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブルー形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/conception923157.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose238740.html
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