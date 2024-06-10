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✨極美品✨バグズアイ、ラウンドジップモンスター
商品番号 M31424241166
商品名

✨極美品✨バグズアイ、ラウンドジップモンスター
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 13,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後ほとんど使用する機会がなかった為、かなり綺麗な状態です横18.5cm、縦10.3cm■品番　:7M0210O74F0GXN■素材　:レザー■色　　:NERO+PALLADIO(ネロ+パラディオ)■金具　:シルバー■仕様　:ファスナー開閉式、カード入8、紙幣入3、ポケット3、小銭入1(ファスナー)■原産国:MADEINITALYカラー···ブラック財布形···長財布
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