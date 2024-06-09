【新品・タグ付き】ユナイテッドカラーズ　ベネトン　ブランド　ネクタイ　ストライプ

✨【TieOsネクタイ】のメリット✨・リセールが良い❗️一度しか着用しない場合でも、その後に売れば基本的にほぼ全額返ってきます！・新品同様のものが定価の半額以下で購入可能❗️・大幅な割引対応❗️・ネクタイ全体の画像を表示しているため、傷や汚れが全てチェックできて安心❗️・万が一、記載や表示にない傷や汚れがあれば返品可能❗️【割引】※購入前にコメントにて対応させていただきます。♢フォロワー割引♢全品10%✨リピーター様特別割引✨（複数購入者様も適応可）割引の詳細はプロフィールに記載しています。※大変お得となっておりますので他のネクタイも是非ご覧ください！#TieOs厳選ネクタイ一覧♢ネクタイで印象は変わります♢実はネクタイ次第であなたの印象は大きく変わります。ネクタイは現代における大剣です。様々なシーンで共に戦ってくれる自分だけの大剣を是非探してみてください。【商品詳細】◆ブランド名UNITEDCOLORSOFBENETTON◆素材シルク100%◆デザインレジメンタルストライプ ドット◆カラーゴールド ベージュ金 ◆特徴ユナイテッドカラーズのストライプ柄ネクタイとなっております。高級感漂うデザインとなってます。男に自信と満足感を与えてくれるハイブランドネクタイ。大事な晴れ舞台にハイブランドで着飾ってみてはいかがでしょうか。◆状態こちらの商品は【N】ランクです。【N】新品未使用【S】新品同様極美品【A】特に傷や汚れ無し美品【AB】着用時に見える微かな傷や汚れor使用感やや有ーーーーーーーー美品ーーーーーーーー【B】傷や汚れor使用感有【C】ジャンク品◆寸法全長 約143cm大剣幅 約8.6cm◆購入場所ブランド鑑定済みリユースショップ【主な出品ブランド】シャネルディオールエルメスフェンディフェラガモポールスミスルイヴィトンゼニアイヴサンローラングッチダンヒルバーバリージバンシーポロヴェルサーチ結婚式成人式二次会パーティービジネススーツプレゼント入学式卒業式入社式古着ナロータイ等様々な場面で使用出来るネクタイを出品しております。



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