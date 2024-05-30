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ロバートフレーザー　ネクタイ　新品未使用品
商品番号 F74518472177
商品名

ロバートフレーザー　ネクタイ　新品未使用品
ブランド名 ロバートフレーザー
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　ロバートフレーザーネクタイ新品未使用品タイ幅8cm長さ145cm素材シルク100%原産国　日本製ハンドメイドカラー···ネイビー×ホワイト×ワイン×グリーン柄・デザイン···ストライプ百貨店で購入しましたが、使用しなくなった為出品致します。☆送料込みネコポス便匿名配送☆#他に出品中ですam#ネクタイ#ギフト#ストライプ#ロバートフレーザー#フレッシャーズ#新品未使用品他にマフラー、ネクタイ多数出品しております。出品者よりご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/voiceless719859.html
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