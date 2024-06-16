HUMAN MADE adidas NIZZA HI HM 26.5㎝

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新品未使用完売品。質問等ありましたらご購入前にお願いします。個人保管品の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。靴箱に多少のダメージがある場合もあります。お取り置き、返品交換不可。後払いの方は24時間以内にお願いします。メインカラー···ホワイト、ベージュ人気モデル···converseチャックテイラーメインカラー···ホワイト、ベージュ人気モデル···converseチャックテイラースニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···別注シーン···スケートボード(スケボー)