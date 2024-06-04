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club jurdin　ネクタイ　総柄　格子柄　アート　おしゃれ　個性派
商品番号 D62030336767
商品名

club jurdin　ネクタイ　総柄　格子柄　アート　おしゃれ　個性派
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

たくさんある商品の中からご観覧頂きありがとうございます♪こちらの商品は全品フォローで10%引き2点以上のセット購入で10%引き『フォロー割』\u0026『セット割』で20%引きご購入前にコメント宜しくお願い致します。パーティー忘年会新年会同窓会入園式卒園式クリスマスバレンタインホワイトデー誕生日ビジネスシーン　ビジネス結婚式成人式葬式　オシャレ古着　二次会入学式卒業式冠婚葬祭セレモニー通勤通学ハイブランドブランド✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧♦ブランドclubjurdin♦商品説明ネクタイ　総柄　格子柄　アート　おしゃれ　個性派　奇抜　希少　芸術　パターン柄　小紋柄　ヴィンテージ　中古品　古着♦状態目立った傷や汚れなし♦カラーブルーxベージュ系♦サイズ全長　:約140cm大剣幅:約10cm小剣幅:約3.8cm♦素材SILK100％♦発送方法ビニール袋に入れて、封筒で配送します。折りたたんで発送いたしますのでシワが付きますがアイロンやスチームリカバリー可能です。N362
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