★確実正規品★クロムハーツ★ウォレット★スクロールラベル★財布

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★この度は当方の出品物をご覧頂きありがとうございます(´▽`)★★説明文を最後までご確認お願い致します！【商品名】★クロムハーツ財布スクロールラベル・商品は写真の物になります。・商品の詳細は写真にてご確認下さい。・保管品の為、商品・箱に汚れや傷等ある場合がございます。 ・鑑定済みの商品につきご安心下さい。•正規店購入。インボイス付きでございます。では宜しくお願いします。お値下げ等はコメント欄まで宜しくお願い申し上げます。