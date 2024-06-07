ダンヒルdunhillベルト短め104cm黒

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ご覧頂き誠にありがとうございます!ダンヒルベルト短め総長約：104cmウエスト：81cm~95cm着用可能サイズオーバーしました。出品します。個人保管の為細かいことをお気になさる方はご遠慮下さいませ。すり替え防止の為返品返金は一切お受けできませんので~よくお考えの上ご購入下さいませ。