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80s' ヴィンテージ　レオナルドダヴィンチ　Nautilus
商品番号 F29198548419
商品名

80s' ヴィンテージ　レオナルドダヴィンチ　Nautilus
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80s'USA製フルーツオブザルームのレオナルドダヴィンチ、ウィルトウィウス的人体図モチーフのプリントTシャツです。プリントのクラック感◎袖裾シングルステッチ◎バックプリントはNautilusのロゴ入り、カッコいいです。恐らくART系のイベントのTシャツです。クオリティが高いです。着丈73身幅52肩幅46アートTシャツムービーTシャツアンディウォーホル　ルーヴル美術館　スーベニア　ゴッホ　星月夜　ピカソ　ダヴィンチコード　フィボナッチ数列　oneitahanesAndyWarholモネ　ダリ　PeterMaxムンクの叫び
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