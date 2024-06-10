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- 80s' ヴィンテージ レオナルドダヴィンチ Nautilus
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商品詳細
80s'USA製フルーツオブザルームのレオナルドダヴィンチ、ウィルトウィウス的人体図モチーフのプリントTシャツです。プリントのクラック感◎袖裾シングルステッチ◎バックプリントはNautilusのロゴ入り、カッコいいです。恐らくART系のイベントのTシャツです。クオリティが高いです。着丈73身幅52肩幅46アートTシャツムービーTシャツアンディウォーホル ルーヴル美術館 スーベニア ゴッホ 星月夜 ピカソ ダヴィンチコード フィボナッチ数列 oneitahanesAndyWarholモネ ダリ PeterMaxムンクの叫び
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