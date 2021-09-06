人気 No.1モデル CAREERING キャリアリング PLACEBO 501

careeringPLACEBO501(YW)セレクトショップ購入品のほぼ未使用です。イメージよりも少し重かった為出品させていただきます。着用時間は1度で数時間しか着用しておりませんので、かなりの美品かと思います。”CAREERINGの人気NO1モデル”常に身に付けられるミニマルデザインが特徴の人気モデルPLACEBO。金属がもつ素材そのものの美しさを最大限に活かしたモードなコレクション。⽿に通すポスト部分はアレルギーに特に強い18K素材を使⽤。着用時間は短いですが、素人保管のため神経質な方はご控えください。



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