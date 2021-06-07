新品 スニーカー 28cm 東京リベンジャーズ ドラケン マイキー コラボ

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「TR-PRIDE～特攻服～東京リベンジャーズコラボローカットシューズ」CEDERCREST特典：シューズボックス、シューズ袋×2枚カラー：ブラックサイズ：28.0㎝タイプ：スニーカー／キャンパス、ローカット和久井健先生による人気漫画を原作としたTVアニメ「東京リベンジャーズ」の東京卍會の特攻服をイメージしたスニーカー。シュータンには特攻服背中の「初代東京卍會」、サイドには右腕の刺繍「暴走卍愚連隊」をデザイン。そして、インソールには単車にまたがって疾走する東卍メンバーのシーンがデザインされ、履いた時にちらっとのぞく裏側の赤い生地が渋いデザインがファンにはたまらない仕上がりに。タグ付き新品未使用になります。質問はお気軽にコメントください。#東京リベンジャーズ#東リベ#東京卍會#特攻服#佐野万次郎#マイキー#龍宮寺堅#ドラケン#羽宮一虎#三ツ谷隆#林田春樹#場地圭介#マンガ#アニメ#スニーカー#シューズ#ローカット#コラボ#キャンパス#CEDERCREST#セダークレスト#MONOstFASHION