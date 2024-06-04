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【値下げ✨】パイステチャイナシンバル18インチ✨
商品番号 G13915999239
商品名

【値下げ✨】パイステチャイナシンバル18インチ✨
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,002 円
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商品詳細

購入してからスタジオでたまーに使用していた程度ですが、今はチャイナを使わないのでお譲りいたします☆PST5シリーズのスタンダードな18インチのチャイナシンバルですが、PAISTEらしい華やかな音は確り感じ取れます。癖がなく、とりあえず１枚目で持っておくには最適かと思います。《特徴》リーズナブルかつ高品質なPST-5Nのチャイナシンバル。隙間なく彫り込まれたレイジング加工により温かいサウンドを実現。《スペック》■シンバル■シリーズ：PST5シリーズ■タイプ：チャイナ■サイズ：18\"■ウェイト：ミディアムヘビー
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