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Careering キャリアリング　Placebo501 ピアス　シルバー
商品番号 H95390122007
商品名

Careering キャリアリング　Placebo501 ピアス　シルバー
ブランド名 キャリアリング
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GR8で購入しました。着用する機会が無くなった為出品します。キャッチを紛失してしまったので別のシルバー925のキャッチに変更しております。今はcareeringのオンラインでキャッチのみの販売もしているので気になるようであればそちらで購入いただければと思います。【素材】SV925,18K（※ポスト部分）両耳用よろしくお願い致します。材質···シルバー
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