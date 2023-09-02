Careering キャリアリング　Placebo501 ピアス　シルバー

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GR8で購入しました。着用する機会が無くなった為出品します。キャッチを紛失してしまったので別のシルバー925のキャッチに変更しております。今はcareeringのオンラインでキャッチのみの販売もしているので気になるようであればそちらで購入いただければと思います。【素材】SV925,18K（※ポスト部分）両耳用よろしくお願い致します。材質···シルバー