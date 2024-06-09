DAIWA PIER39 CAP GORE-TEX ダイワ ピア39

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袋、タグはありませんが新品未使用品となります。柔らかいポリエステルを使用しているので、ソフトなタッチが特徴。優れた透湿性があり、急な天候変化にも対応できる撥水加工。ベーシックな5パネルキャップ。スポーティーに仕上げるためにメッシュライニングを採用。アジャスター、ストラップディテールを加え、機能的に且つフィッシングの際も風に飛ばされないようにアップデートされている。【DAIWAPIER39】「大自然」と「都会をシームレスに繋ぐ架け橋」という考えを提案するこのラインは、都市生活を満喫するためのデザインと、フィッシングを楽しむためのアイディアが共存するアパレルコレクション。これまで培ってきたフィッシングシーンでの経験の中に見出した発想を、日常というフィールドの中でもサポート出来るこだわりが細部にまで表現されている。釣りという趣向から生まれたリアルクローズが「DAIWAPIER39(ダイワピア39)」素材···ナイロンカラー···オレンジ