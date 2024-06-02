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激レア❗️ダンヒル　名刺入れ　スワロウ
商品番号 U56306161652
商品名

激レア❗️ダンヒル　名刺入れ　スワロウ
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先月　購入　（ダンヒル正規店）即完売のスワロウ　モデルです。箱が他のダンヒルのものと入れ替わってしまって別の名刺入れの箱になります。
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