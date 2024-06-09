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VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 あずきチェーンブレスレット
商品番号 H25902609036
商品名

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 あずきチェーンブレスレット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,541 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたあずきチェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。※販売商品は当該ブレスレットのみです。サイズ：全長約19.5cm手首周り16㎝でちょうど良い程度です。素材・年代不明(シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。)使いやすいサイズ感のあずきチェーンブレスレットです。この機会にいかがでしょうか？
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