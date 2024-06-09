VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 あずきチェーンブレスレット

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アメリカで買い付けたあずきチェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。※販売商品は当該ブレスレットのみです。サイズ：全長約19.5cm手首周り16㎝でちょうど良い程度です。素材・年代不明(シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。)使いやすいサイズ感のあずきチェーンブレスレットです。この機会にいかがでしょうか？