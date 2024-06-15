【美品】VERSACE メデューサ ネックレス　ゴールド

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購入してから2回しか使用していません。8万円程で購入しました。金欠にて出品します。傷、汚れもほとんど無く、チェーンの切れもありません。美品と思いますが、あくまで素人検品なので御了承いただける方宜しくお願いします。お値下げ交渉コメントください。グレカボーダーと、ヴェルサーチェファミリーの一員であることを声高に主張するバーシティーロゴの刻印を施したタグペンダントが付いた細いチェーンのネックレス。ヴェルサーチェのジュエリー製品は、鉛やニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー性素材を使用。♦製品仕様♦バーシティーロゴグレカモチーフロブスタークラスプ素材：メタル100%カラー…ゴールド