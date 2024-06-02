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フレームドCHプラスチャーム サファイア ロールチェーン ネックレス
商品番号 J59042525054
商品名

フレームドCHプラスチャーム サファイア ロールチェーン ネックレス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 27,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTSクロムハーツ神戸店にて購入。確実正規品です。チャームとロールチェーンのセットです。バラ売りはしません。チャームに元々ついてるボールチェーンもお付けします。希望があれば写真3枚にある今はもう発行してないメンバーカードもお付けします。
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