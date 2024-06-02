フレームドCHプラスチャーム サファイア ロールチェーン ネックレス

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商品詳細
CHROMEHEARTSクロムハーツ神戸店にて購入。確実正規品です。チャームとロールチェーンのセットです。バラ売りはしません。チャームに元々ついてるボールチェーンもお付けします。希望があれば写真3枚にある今はもう発行してないメンバーカードもお付けします。
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