Justin Davis クラウン ストーン リング・指輪 JD925

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【店舗限定商品】※値下げ交渉承ります。※再販の見込みなし。※パープル：新品ネット販売無し。非常に貴重なリングです。定価購入時30800円カラー···シルバー・パープルサイズ：9号(メンズ・レディースどちらでも使用可)傷もなく汚れもなし。