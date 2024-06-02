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天然ヌメ革カードサイズの薄財布　　テトリス　　ハンドメイド
商品番号 Q65474236100
商品名

天然ヌメ革カードサイズの薄財布　　テトリス　　ハンドメイド
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然ヌメ革のカードサイズのお財布3つポケットで札，コイン入れ，カードとか分けながら入ります。テトリスデザインしました。ハンドメイドであり，天然ヌメ革なので使い込むと色へ変わりながら味わえます。１点のみです。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis845144.html
http://narcologia.ru/goods/troupe834411.html
http://narcologia.ru/goods/Adder895775.html
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