Barbour 別注 SPEY JACKET MALLALIEUS TWEED

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Barbour/バブアー＜英国MALLALIEUS社製WOOLTWEED限定モデル＞model：SPEYJACKET英国の高級老舗生地メーカー＜MALLALIEUS（マラリウス）社製＞のウールツイード生地を使用した限定モデルです。Barbourの中でもBEDALEと並び名品と呼ばれる『SPEYJACKET』をベースに、モダンに着る事が出来るよう着丈を長くブラッシュアップしており、さらに伝統的な手法により織り上げられた堅牢で上質なツイード生地を用いる事で、ブリティッシュなイメージの中にもモダンな空気を感じさせる上品な佇まいに仕上げられています。シルエットは身幅にゆとりをもたせた落ち感の美しいフォルムが特徴的で、カジュアルには勿論、ジャケットとのレイヤードもこなれた雰囲気で着こなす事が出来ます。▶color：NAVY▶size：M着丈63.5身幅60裄丈84cm（素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。）▶material表地：ウール100%裏地：ポリエステル65％、コットン35％コーデュロイ部分：コットン100%BEAMSにて購入、店頭試着のみの未使用です。（当方、非喫煙、ペット飼っておりません）発送については迅速な対応を心掛けておりますが仕事の都合上対応が少し遅れる事が稀にございます。あくまで個人保管、個人出品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。下記ブランド等も出品させていただいています。■outerMoorerMONCLERHERNOHEVOASPESIFORTELASEALUPCHAPALCinquantaVALSTARSERAPHINEBarbourBARACUTAGRENFELL■jacketLARDINITAGLIATORESTILELATINODePetrilloCircolo■knitCrucianiZANONEDrumohrJOHNSMEDLEY■shirtsFinamoreGiannettoBARBAORIANGUYROVER■pantsPTTRINOSIVIGLIAYCHAIENTREAMIS当方出品一覧よりをご覧いただけます。