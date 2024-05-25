NEW ERA　GORE-TEX　ワークキャップ

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NEWERA GORE-TEX ワークキャップカラー···グレーサイズ···73/8(58.7㎝)当方所有の別モデルと若干のサイズ感誤差があり再出品いたします。中古自宅保管品になりますのでご理解ご了承のうえご購入ください。