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7号　未使用　SAINTS ダイヤモンド メッセージ シルバー リング
商品番号 H44222297447
商品名

7号　未使用　SAINTS ダイヤモンド メッセージ シルバー リング
ブランド名 セインツ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】SAINTS（セインツ）のダイヤモンドメッセージシルバーリング。センターにダイヤモンドが留めてあります。刻まれた文字は「愛は涙のように、目から生まれて胸へと落ちる」とラテン語で刻まれています男性でも女性でも付けられるデザインです。定価13,200円。【状態】新品未使用品です。ただし、わずかな初期傷・磨き傷まで気になるような神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925ダイヤ（ホワイトジルコニア）【サイズ】7号【付属品】セインツ純正ポーチ【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】000130002200マリアキリストレディースメンズ古着WSS
http://narcologia.ru/goods/unusable784574.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation351321.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney409949.html
7号　未使用　SAINTS ダイヤモンド メッセージ シルバー リング
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現品 7号 未使用 SAINTS ダイヤモンド メッセージ シルバー リング ...
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