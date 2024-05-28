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商品詳細
【商品説明】SAINTS（セインツ）のダイヤモンドメッセージシルバーリング。センターにダイヤモンドが留めてあります。刻まれた文字は「愛は涙のように、目から生まれて胸へと落ちる」とラテン語で刻まれています男性でも女性でも付けられるデザインです。定価13,200円。【状態】新品未使用品です。ただし、わずかな初期傷・磨き傷まで気になるような神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925ダイヤ（ホワイトジルコニア）【サイズ】7号【付属品】セインツ純正ポーチ【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】000130002200マリアキリストレディースメンズ古着WSS
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http://narcologia.ru/goods/recuperation351321.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney409949.html
7号 未使用 SAINTS ダイヤモンド メッセージ シルバー リング
現品 7号 未使用 SAINTS ダイヤモンド メッセージ シルバー リング ...
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7号 未使用 SAINTS ダイヤモンド メッセージ シルバー リング
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