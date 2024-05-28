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エルメス シェーヌダンクル ブレスレット
商品番号 O52266087973
商品名

エルメス シェーヌダンクル ブレスレット
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 37,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスシェーヌダンクル　13コマ10年前にパリのエルメスで購入しました。▪︎サイズ全長:21.5cm▪︎付属品外箱:無しアクセサリー材質···シルバー
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