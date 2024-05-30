VINTAGE ヴィンテージシルバー925 ラブラドライトネックレス/ペンダント

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アメリカで買い付けたシルバー925ラブラドライトのネックレスです。年代物です。全体的にサビや褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。（画像でご確認ください）着用に支障があるダメージはございません。ペンダントトップ有り・無しでご使用いただける2WAYデザインです。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約55.5㎝（チェーンのみ）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）※ラブラドライトと記載しておりますが、何の石が使われているかは不明です。ヴィンテージの風合いあるストーンネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇