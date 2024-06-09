Chrome Hearts クロムハーツ エンジェルメダル V1 インボイス付き

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商品詳細
CHROMEHEARTSクロムハーツエンジェルメダルV1ペンダントトップクロムハーツエンジェルメダルです。CHROMEHEARTS、FUCKYOUの刻印とダガー、エンジェルがモチーフの人気のメダルチャームになります。多少のくすみ、僅かな小傷ございますが、まだまだお使い頂けます。付属品：メダルチャーム、インボイス、シルバー磨き即購入歓迎します。お取引宜しくお願いします。アクセサリーチャームSV925シルバーメンズネックレス
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