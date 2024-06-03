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訳あり　タグ付き　ダイワ　DAIWA PIER39　セットアップ　大きいサイズ
商品番号 B62310986068
商品名

訳あり　タグ付き　ダイワ　DAIWA PIER39　セットアップ　大きいサイズ
ブランド名 ダイワピアサーティンナイン
特別価格 税込 16,785 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中から、ご覧頂きありがとうございます(^-^)即購入OK訳あり　タグ付き　DAIWAPIER39　上下　ダイワピアサーティンナイン　2B　スーツ　普段使い　vf-2071908ブルー　日本製　XL●サイズ：サイズXLジャケット肩幅約47cm身幅約55cm袖丈約61cm着丈約75cm●サイズ：サイズXLパンツウエスト約42㎝股上約39㎝股下約60㎝わたり約22㎝裾幅約18.5㎝全て平置き測定表記はブルーですが、ネイビーに近い色合いです。素人測定の為若干の誤差はご了承下さいませ。●素材ウール　ナイロン●状態：タグ付きの未使用品ですが、自宅保管していたところジャケットの一部に剥げのような虫食いのような箇所があります。(写真あり、穴は空いていません)それ以外はパンツ含め綺麗です。●発送コンパクトに折り畳み発送を予定致しておりますので、発送時のシワ等はご了承程よろしくお願い致します。※撮影環境により色味が少し異なる場合が御座いますので予めご了承下さいませ。#ゆりか出品一覧
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