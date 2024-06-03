

訳あり タグ付き ダイワ DAIWA PIER39 セットアップ 大きいサイズ ...



訳あり タグ付き ダイワ DAIWA PIER39 セットアップ 大きいサイズ ...



DAIWA PIER39 TECH ANGLEROPEN S/S セットアップ 訳あり商品 14484円 ...



daiwapier39 20aw セットアップ コーデュロイ GREGE （訳ありセール ...



DAIWA - DAIWA PIER39 Tech Double-Breasted セットアップの通販 by ...



DAIWA PIER39 TECH PACKER VEST BACK DOWN



DAIWA - DAIWA PIER39 Tech Double-Breasted セットアップの通販 by ...



DAIWA - daiwapier39 セットアップ セット販売の通販 by s shop ...



DAIWA PIER39 TECH PACKER VEST BACK DOWN



ダイワ メンズパンツ(その他)の通販 47点 | DAIWAのメンズを買うならラクマ



1LDK NAKAMEGURO



1LDK NAKAMEGURO



DAIWA PIER39 TECH PACKER VEST BACK DOWN



希少！ルイ・ヴィトン サンチュール クラシック ベルト レザー ...



1LDK NAKAMEGURO

数ある中から、ご覧頂きありがとうございます(^-^)即購入OK訳あり タグ付き DAIWAPIER39 上下 ダイワピアサーティンナイン 2B スーツ 普段使い vf-2071908ブルー 日本製 XL●サイズ：サイズXLジャケット肩幅約47cm身幅約55cm袖丈約61cm着丈約75cm●サイズ：サイズXLパンツウエスト約42㎝股上約39㎝股下約60㎝わたり約22㎝裾幅約18.5㎝全て平置き測定表記はブルーですが、ネイビーに近い色合いです。素人測定の為若干の誤差はご了承下さいませ。●素材ウール ナイロン●状態：タグ付きの未使用品ですが、自宅保管していたところジャケットの一部に剥げのような虫食いのような箇所があります。(写真あり、穴は空いていません)それ以外はパンツ含め綺麗です。●発送コンパクトに折り畳み発送を予定致しておりますので、発送時のシワ等はご了承程よろしくお願い致します。※撮影環境により色味が少し異なる場合が御座いますので予めご了承下さいませ。#ゆりか出品一覧