【新品】居合練習刀DX（模造刀）直刃刃紋15000円ご覧いただきありがとうございます。匠刀房製の居合練習用の模造刀です。刃紋は「直刃モデル」居合練習はもちろん、観賞用としてもおすすめです。状態は、新品です。撮影時のみ箱から出しただけです。箱に入れて保管してあります。●メーカー:匠刀房型番:ZS-105S●価格:２万～2万3千円●刀身…硬質合金製（樋入刀身）●刃紋…直刃刃紋●柄仕様…純綿黒糸捻り巻柄 ●鍔…鶴透かし鍔●鞘…黒石目塗り鞘●縁・頭・目貫…龍図揃え金具●全長…１０５ｃｍ●刃渡り…７４ｃｍ●柄長…２５ｃｍ●総重量…１０８５ｇ●鞘払…８６５ｇ※送料込みでの出品ですが、離島への発送の場合、別途1000円いただきます。種類...その他



匠刀房 居合練習刀DX 直刃 ZS-105S - 大刀 模造刀



居合刀 ZS-105S 居合練習刀 DX 直刃刃文



Amazon.co.jp: 居合刀 ZS-105S 居合練習刀 DX 直刃刃文 : スポーツ ...



匠刀房 居合練習刀DX 直刃 ZS-105S - 大刀 模造刀



匠刀房 居合練習刀DX 直刃 ZS-105S - 大刀 模造刀



居合刀 ZS-105S 居合練習刀 DX 直刃刃文 独特の素材 8499円 www.acr ...



居合刀 ZS-105S 居合練習刀 DX 直刃刃文



匠刀房 居合練習刀DX 直刃 ZS-105S - 大刀 模造刀



居合刀 ZS-105S 居合練習刀 DX 直刃刃文



新品】居合練習刀DX（模造刀）直刃刃紋 ZS-105S 超人気の www ...



模造刀 居合刀 練習刀 ＤＸ 直刃 刃紋 大刀 縦掛台・刀袋付[zs-105s] 美術刀剣（代引き不可）



模造刀 居合刀 練習刀 ＤＸ 直刃 刃紋 大刀 縦掛台・刀袋付[zs-105s] 美術刀剣（代引き不可）



居合刀 ZS-105S 居合練習刀 DX 直刃 | 模造刀,居合刀（練習用 ...



制作:岐阜県関市】 居合刀 直刃刃紋仕様 ZS-105S | rodeosemillas.com



匠家 居合練習刀 ZS-103 模造刀剣 居合刀 匠刀房 - 通販 - pinehotel.info