LOUISVUITTON ルイヴィトン キーリング LVキーホルダー ゴールド

【¥11,000】本日限定価格になります。商品名:LOUISVUITTONキーリングLVファセットノベルティ色:ゴールド発送:即日発送送料:無料仕様:キーリング、スナップフック詳細:・LVロゴが施された飾りがキュートなキーリング兼バッグチャーム。ルイヴィトンのバッグと相性は抜群です。・今月中は送料無料と致します。1点限りですので早い者勝ちとさせていただきます。・ヴェネツィアのセレクトショップにて購入した商品になります。・購入してから使用する機会がなく自宅保管しておりました。・海外現地購入の並行輸入品です。あくまで海外製品の為、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。・状態は掲載写真の通りです。ご確認ください。・新品ではありますが自宅保管品ですので、小さな傷や擦れ等がある場合がございますので神経質な方はご遠慮下さい。・すり替え防止の為、返品は一切承っておりませんので、ご理解の上ご購入ください。※以上の注意点を踏まえた上でご検討ください。よろしくお願いします。検索ワード#LOUISVUITTON#louisvuitton#Keychain#Keyring#ルイヴィトン#キーリング#キーチェーン#キーホルダー#バッグチャーム



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