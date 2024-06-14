ALCHEMY GOTHIC: ウィットビー・ウィルム

ALCHEMYGOTHIC:THEWHITBYWYRMP323反キリストの伝説的なノースヨークシャーのしもべ、横行。ピューター製のドラゴンペンダントです。サイズ/容量(約):21インチ(53cm)のトレースチェーン。1.16オンス)(ネックジュエリーの寸法は留め具を除いていることに注意してください)留め具とパッケージ:ペンダントは留め具付きのニッケルフリーのチェーンからぶら下がっています。AlchemyCartaグループが製造するジュエリー、装飾品、アクセサリーのブランド名です。1977年にイギリスのレスターで設立されたAlchemyGothicは、精巧で複雑なピューターの作品とユニークなデザインで有名な、ゴシックコミュニティで有名なブランドになりました。AlchemyGothicは、最高級の英国産ピューターのみを使用しています。これは厳密に管理された合金で、92%がタイン、残りの8%が​​アンチモンと銅で構成されています。鉛とニッケルを含まないため、大衆市場のほとんどのジュエリーに敏感またはアレルギーのある方に最適です。日本神話では、罪・穢れを川の速い流れによって海へ押し流してくれる、いわば「浄化」の力をもつのが、女神、瀬織津姫、女性の神様であり、古来、龍は「主に水の性質を持つ上位の神霊」として崇められてきました。龍神には、水を司る神として信仰されてきた歴史もあります。このため、川すなわち水と関連の深い瀬織津姫は「龍神」でもあるとも考えられています。瀬織津姫を祀る神社には、スカイフィッシュ、流体の光が飛び回り、これが龍神様の姿ともいわれてます。原始宗教古代文明のお守り、護符、魔術、占い、オカルト、スピリチャル、悪魔教パンクペンダントやアクセサリーの輸入販売全商品、占い師や魔術師などのスペシャリストの御用達正規商品です単に装飾的、あるいは象徴的なアクセサリーとして身に付けて構いません。しかし、もしあなたが何らかの目的のためにアクセサリーにチャージを行い、霊的、魔術的なパワーと結び付けたいと思うなら、ご希望により儀式の仕方をご案内します



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